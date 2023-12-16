Vita_cloud

Виталия Клауд Vita_cloud

 
27 лет
год на фриланс-бирже
Была
год назад

Прошла курс Концепт-художник в Skillbox. Предпочитаю рисовать в Adobe Photoshop 2022 , достаточно просто и легко в использовании. Уже были заказы на создание иконок для мобильных приложений , рисовала на заказ скетчи , лайны людей . Буду рада принять любой ваш заказ ! ☺️

Баннеры
нет отзывов
$12/час
от $25от 1 дня
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$18/час
от $55от 2 дней
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$12/час
от $17от 1 дня
нет рейтинга