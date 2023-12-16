Прошла курс Концепт-художник в Skillbox. Предпочитаю рисовать в Adobe Photoshop 2022 , достаточно просто и легко в использовании. Уже были заказы на создание иконок для мобильных приложений , рисовала на заказ скетчи , лайны людей . Буду рада принять любой ваш заказ ! ☺️
Я против войны в Украине!
Портфолио
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Баннеры
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$12/час
от $25от 1 дня
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Иллюстрации и Рисунки
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$18/час
от $55от 2 дней
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Обработка фотографий
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$12/час
от $17от 1 дня
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