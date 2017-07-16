Студент первого курса информатики

Обо мне: щепетилен, жизнерадостный, адекватный, грамотный, аналитик.

Знание языков чтение/письмо/разговор:

* русский - свободно

* украинский - свободно

* польский - свободно/хорошо/хорошо

* английский - средне/средне/объясниться смогу

Имеется большой опыт работы с компьютерным софтом: установка, настройка, восстановление Windows XP/Vista/7, установка и обслуживание Linux Ubuntu. Работаю с программами: Office (Open либо Microsoft), Phoroshop, Pinnacle и другие для обработки видео.