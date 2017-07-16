Студент первого курса информатики
Обо мне: щепетилен, жизнерадостный, адекватный, грамотный, аналитик.
Знание языков чтение/письмо/разговор:
* русский - свободно
* украинский - свободно
* польский - свободно/хорошо/хорошо
* английский - средне/средне/объясниться смогу
Имеется большой опыт работы с компьютерным софтом: установка, настройка, восстановление Windows XP/Vista/7, установка и обслуживание Linux Ubuntu. Работаю с программами: Office (Open либо Microsoft), Phoroshop, Pinnacle и другие для обработки видео.