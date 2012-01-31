Люблю рисовать
САМЫЕ СВЕЖИЕ РАБОТЫ СМОТРИТЕ НА САЙТЕ
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и здесь
http://illustrators.ru/user/6994/portfolio
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Более художник, чем дизайнер, но готов взяться и за дизайн.
также возьмусь за рисованные сайты, иконки, открытки и остальное подобное...
Могу попробовать рисовать в различных стилях которые не показаны в портфолио.
ЛЮБЛЮ рисовать разные рисунки в детском стиле.
НЕ ЛЮБЛЮ/НЕ РИСУЮ: то что имеет связь с эротикой, магией, алкоголем, курением, жестокостю, играми и всяким вредным для человека, ...
НЕ РАБОТАЮ в воскресенье и в праздники.
Портфолио
- Иллюстрация на сайт зимой296 просмотров
- Иллюстрация для indoorstyle.ru249 просмотров
- Иконки для магазина инструментов587 просмотров
- Лягушонок358 просмотров
- Albero204 просмотра
- Обложка книжки364 просмотра
- Иконки инт.магазина медтехники1062 просмотра
- Иконки для okraina.com.ua366 просмотров
- Indigo photo studio159 просмотров
- Люблю малювати306 просмотров
- Иконки Unet309 просмотров
- Рисунок385 просмотров
Отзывы заказчиков
$6
10 баллов
12 лет назад
Все было сделано качественно и раньше сроков. Сработано на 10 баллов. Спасибо за проделанную работу.
Ответный отзыв
приятно работать с такими людьми.