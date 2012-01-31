Люблю рисовать

САМЫЕ СВЕЖИЕ РАБОТЫ СМОТРИТЕ НА САЙТЕ

http://lublumaluvaty.te.ua

(Правильно отображается в Operа...)

и здесь

http://illustrators.ru/user/6994/portfolio

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Более художник, чем дизайнер, но готов взяться и за дизайн.

также возьмусь за рисованные сайты, иконки, открытки и остальное подобное...

Могу попробовать рисовать в различных стилях которые не показаны в портфолио.

ЛЮБЛЮ рисовать разные рисунки в детском стиле.

НЕ ЛЮБЛЮ/НЕ РИСУЮ: то что имеет связь с эротикой, магией, алкоголем, курением, жестокостю, играми и всяким вредным для человека, ...

НЕ РАБОТАЮ в воскресенье и в праздники.