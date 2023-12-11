Здравствуйте.
Я занимаюсь настройкой контекстной рекламы в Yandex Direct и Google Ads
Подберу ключевые слова, напишу продающие тексты объявлений, разработаю наиболее эффективную стратегию управления ставками для максимального трафика, звонков и заказов.
Контекстная реклама позволит оперативно показать целевой аудитории ваши предложения и конвертировать запросы в заявки.
Делаю лично - не привлекая посредников
1. Изучение вашей деятельности, клиента
2. Анализ ТОП-конкурента
3. Сбор базы целевых ключевых запросов для продвижения сайта, подбор минусов ,кластеризация ключей
4. Корректировка и доработка процесса продвижения после запуска
5. Подбор семантического ядра.
6. Создание и ведение рекламных кампаний на поиске и в РСЯ.
7. Создание рекламных объявлений.
8. Отслеживание стоимости кликов и конверсий.
Также, по необходимости, сопровождение на постоянной основе.