Настройка контекстной рекламы в Yandex Direct и Google Ads

Здравствуйте.

Я занимаюсь настройкой контекстной рекламы в Yandex Direct и Google Ads

Подберу ключевые слова, напишу продающие тексты объявлений, разработаю наиболее эффективную стратегию управления ставками для максимального трафика, звонков и заказов.

Контекстная реклама позволит оперативно показать целевой аудитории ваши предложения и конвертировать запросы в заявки.

Делаю лично - не привлекая посредников

1. Изучение вашей деятельности, клиента

2. Анализ ТОП-конкурента

3. Сбор базы целевых ключевых запросов для продвижения сайта, подбор минусов ,кластеризация ключей

4. Корректировка и доработка процесса продвижения после запуска

5. Подбор семантического ядра.

6. Создание и ведение рекламных кампаний на поиске и в РСЯ.

7. Создание рекламных объявлений.

8. Отслеживание стоимости кликов и конверсий.

Также, по необходимости, сопровождение на постоянной основе.