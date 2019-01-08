Vitali_Savakun

Настройка контекстной рекламы под ключ
Разработали уникальный инструмент автоматизации контекстной рекламы
Запускаем Яндекс Директ+Google Ads на поиске в сетях и ретаргетинг 1-10 дней – от 300 USD
Собираем 95% ключевых фраз в любой нише до 7 дней
Внедряем сквозную аналитику экономим расходы на рекламу в интернете до 67%
Анализ ниши и конкурентов, описание целевой аудитории
Глубокая проработка семантики – собираем 90-100% слов вашей ниши определение УТП
Установка счетчика Яндекс метрики настройка целей конверсионных ретаргетинговых
Действие аккаунта приостановлено!