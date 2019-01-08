Vitali_Savakun

Виталий Vitali_Savakun

 
36 летБеларусь/Гомель
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Настройка контекстной рекламы под ключ

Разработали уникальный инструмент автоматизации контекстной рекламы 

Запускаем Яндекс Директ+Google Ads на поиске в сетях и ретаргетинг 1-10 дней – от 300 USD 

Собираем 95% ключевых фраз в любой нише до 7 дней 

Внедряем сквозную аналитику экономим расходы на рекламу в интернете до 67% 

Анализ ниши и конкурентов, описание целевой аудитории 

Глубокая проработка семантики – собираем 90-100% слов вашей ниши определение УТП 

Установка счетчика Яндекс метрики настройка целей конверсионных ретаргетинговых

Google Ads