VitaliiBostom

Мои фантазия и креатив адаптированы под современный мир.
Здравствуйте. Меня зовут Виталий! Давайте поработаем на результат!
Если Вам нужны:
-Логотип;
-Макеты для печати;
-Оформление страниц в социальных сетях;
-Баннер.
В таком случае я готов Вам помочь. Я родился почти в 21 веке и мои фантазия и креатив адаптированы под современный мир. Я знаю, как создать качественный и креативный дизайн.
Опыт работы более 10 лет, я владею на профессиональном уровне программами:
-Adobe Photoshop;
-Adobe Illustrator;
Обращайтесь, жду Ваших предложений.