VitaliiBostom

Виталий VitaliiBostom

 
30 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Мои фантазия и креатив адаптированы под современный мир.

Здравствуйте. Меня зовут Виталий! Давайте поработаем на результат!

Если Вам нужны:

-Логотип;

-Макеты для печати; 

-Оформление страниц в социальных сетях;

-Баннер.

В таком случае я готов Вам помочь. Я родился почти в 21 веке и мои фантазия и креатив адаптированы под современный мир. Я знаю, как создать качественный и креативный дизайн.

Опыт работы более 10 лет, я владею на профессиональном уровне программами:

-Adobe Photoshop;

-Adobe Illustrator; 

Обращайтесь, жду Ваших предложений.