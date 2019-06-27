VitaliiBostom

Мои фантазия и креатив адаптированы под современный мир.

Здравствуйте. Меня зовут Виталий! Давайте поработаем на результат!

Если Вам нужны:

-Логотип;

-Макеты для печати;

-Оформление страниц в социальных сетях;

-Баннер.

В таком случае я готов Вам помочь. Я родился почти в 21 веке и мои фантазия и креатив адаптированы под современный мир. Я знаю, как создать качественный и креативный дизайн.

Опыт работы более 10 лет, я владею на профессиональном уровне программами:

-Adobe Photoshop;

-Adobe Illustrator;

Обращайтесь, жду Ваших предложений.