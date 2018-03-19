VitaliiShevel

Full-stack developer. Разработка веб сайтов под ключ.
3 года опыта разработки веб-сайтов под ключ.
Разработка:
- посадочные страниц(landing page);
- сайты визитки;
- корпоративные сайты;
- WEB приложения;
- single-page applications.
Что входит в разработку:
- написания валидного и семтического кода;
- адаптивная и кроссбраузерная верстка:
- мобильная версия;
- подключение и настройка баз данных;
- создание форм обратной связи.
Дополнительные услуги:
- помощь в покупке доменного имени и хостинга(при необходимости);
- размещение сайта на своем сервере;
- поддержка веб сайта;
- разработка дизайна;
- SEO продвижение сайта.