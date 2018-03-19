VitaliiShevel

Виталий Шевель VitaliiShevel

 
31 год
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Full-stack developer. Разработка веб сайтов под ключ.

3 года опыта разработки веб-сайтов под ключ.

Разработка:

- посадочные страниц(landing page);

- сайты визитки;

- корпоративные сайты;

- WEB приложения;

- single-page applications.

Что входит в разработку:

- написания валидного и семтического кода;

- адаптивная и кроссбраузерная верстка:

- мобильная версия;

- подключение и настройка баз данных;

- создание форм обратной связи.

Дополнительные услуги:

- помощь в покупке доменного имени и хостинга(при необходимости);

- размещение сайта на своем сервере;

- поддержка веб сайта;

- разработка дизайна;

- SEO продвижение сайта.