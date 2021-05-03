Графический дизайнер-архитектор-проектировщик

Здравствуйте. Меня зовут Виталий. Решил попробовать себя во фрилансе, расширить, так сказать, клиентскую базу и полезные знакомства. Если Вас интересует редактирование графики, чертежей, иллюстраций, обработка фото и так далее и тому подобное - рад буду сотрудничеству.

Имею опыт с анимационной и видео рекламой.

Отлично владею Photoshop, CorelDRAW, Adobe Illustrator, AutoCAD, ArchiCAD, да и от руки рисую превосходно.

В моём портфолио приведены несколько простейших примеров на основе обычной фотки "Доджа", найденного на просторах интернета. Возможно кому-то они покажутся ущербными и безвкусными, но, повторю ещё раз - это всего лишь примеры. При выполнении Ваших заказов я уточняю все пожелания и не огорчаю результатом.