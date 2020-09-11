VitalinaKarnaukh

Виталина Карнаух VitalinaKarnaukh

 
37 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Дизайн сайтов и Landing Page.

Здравствуйте! С удовольствием реализую,  Ваш проект. Предоставляю следующие услуги: дизайн сайтов и  дизайн Landing page.

Информация, обо мне, которая может Вам помочь в выборе: 

-я веб и графический дизайнер и это моя основная работа; 

- Вашему заказу посвящу все свое время;  не беру денег за правки по проекту. Всегда работаю до полного утверждения; 

Связаться со мной можно любым способом: Мой скайп: vitalina.webdesigner. Моя почта: [email protected]. Мой телефон: +380666416768С ув. Виталина