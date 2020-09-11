VitalinaKarnaukh

Дизайн сайтов и Landing Page.
Здравствуйте! С удовольствием реализую, Ваш проект. Предоставляю следующие услуги: дизайн сайтов и дизайн Landing page.
Информация, обо мне, которая может Вам помочь в выборе:
-я веб и графический дизайнер и это моя основная работа;
- Вашему заказу посвящу все свое время; не беру денег за правки по проекту. Всегда работаю до полного утверждения;
Связаться со мной можно любым способом: Мой скайп: vitalina.webdesigner. Моя почта: [email protected]. Мой телефон: +380666416768С ув. Виталина