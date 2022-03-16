VitalinaKholod

Web-designer, UX|UI design

Подойду к дизайну вашего заказа ответственно и с упором на индивидуальность!Вдохновлена профессией веб-дизайнера, мотивирована развивать свои навыки и расти профессионально! Открыта к новому сотрудничеству.Рабочие области:

Figma

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

анализ рынка и конкурентов

анализ целевой аудитории

создание CJM, User Flow, Sreen Flow

изготовление и испытание прототипов

разработка мобильных приложений в соответствии с гайдлайнами IOS и Android

разработка интересного, привлекательного и удобного интерфейса

создание адаптивного дизайна

ответственность

порядочность

соблюдение сроков

принятие критики и правок

Курс "Основы дизайна. Basic level."

Курс "UI/UX Design. Advanced level."

Мои навыки:Личные качества:Образование: Hillel IT school, 2021