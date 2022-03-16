VitalinaKholod

Web-designer, UX|UI design
Подойду к дизайну вашего заказа ответственно и с упором на индивидуальность!Вдохновлена профессией веб-дизайнера, мотивирована развивать свои навыки и расти профессионально! Открыта к новому сотрудничеству.Рабочие области:
- Figma
- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator
- анализ рынка и конкурентов
- анализ целевой аудитории
- создание CJM, User Flow, Sreen Flow
- изготовление и испытание прототипов
- разработка мобильных приложений в соответствии с гайдлайнами IOS и Android
- разработка интересного, привлекательного и удобного интерфейса
- создание адаптивного дизайна
- ответственность
- порядочность
- соблюдение сроков
- принятие критики и правок
- Курс "Основы дизайна. Basic level."
- Курс "UI/UX Design. Advanced level."