VitalinaKholod

Виталина VitalinaKholod

 
26 летУкраина/Днепр
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Web-designer, UX|UI design

Подойду к дизайну вашего заказа ответственно и с упором на индивидуальность!Вдохновлена профессией веб-дизайнера, мотивирована развивать свои навыки и расти профессионально! Открыта к новому сотрудничеству.Рабочие области:

  • Figma
  • Adobe Photoshop
  • Adobe Illustrator
Мои навыки:
  • анализ рынка и конкурентов
  • анализ целевой аудитории
  • создание CJM, User Flow, Sreen Flow
  • изготовление и испытание прототипов
  • разработка мобильных приложений в соответствии с гайдлайнами IOS и Android
  • разработка интересного, привлекательного и удобного интерфейса
  • создание адаптивного дизайна
Личные качества:
  • ответственность
  • порядочность
  • соблюдение сроков
  • принятие критики и правок
Образование: Hillel IT school, 2021
  • Курс "Основы дизайна. Basic level."
  • Курс "UI/UX Design. Advanced level."
AndroidiOSFigmaIllustratorPhotoshop