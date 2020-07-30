Vitalina_777

Качественная работа в срок! Имею большой опыт работы контент-менеджером, семантиком, редактором более 3 лет. Есть опыт написания статей (рерайт с одного и нескольких источников с высокой уникальностью более 90% по Advego Plagiatus).

Работала с разными админками Wordpress, OpenCart и так далее. Могу без проблем очень быстро освоить любую админку. Имею базовые знания HTML.

С грамотностью проблем не возникает.

Новую информацию воспринимаю легко, готова к получению новых навыков работы. Сроки выполнения работ всегда соблюдаю. Я ценю Ваше и своё время.

Готова к долгосрочному сотрудничеству!