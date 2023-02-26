Создаю уникальный дизайн ваших карточек товара для маркетплейсов - Wildberries и Ozon. ?????

Добрый день! Меня зовут Виталина, я дизайнер инфографики для маркетплейсов! ??



Создаю уникальный дизайн ваших карточек товара для маркетплейсов - Wildberries и Ozon. ?????



Правильно оформленные карточки помогут:

?Выделить товар среди конкурентов;

? Детально показать преимущества вашего товарв;

? Поднять ваши товары на первые страницы выдачи;

? Увеличит CTR карточки.



Для заказа??

@vitalina_um.