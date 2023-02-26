Vitalina_um

Виталина Vitalina_um

 
27 летРоссия/Москва
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Создаю уникальный дизайн  ваших карточек товара для маркетплейсов - Wildberries и Ozon. ?????

Добрый день! Меня зовут Виталина, я дизайнер инфографики для маркетплейсов! ??

Создаю уникальный дизайн  ваших карточек товара для маркетплейсов - Wildberries и Ozon. ?????

Правильно оформленные карточки помогут:
?Выделить товар среди конкурентов;
? Детально показать преимущества вашего товарв;
? Поднять ваши товары на первые страницы выдачи;
? Увеличит CTR карточки.

Для заказа??
@vitalina_um.