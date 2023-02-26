Создаю уникальный дизайн ваших карточек товара для маркетплейсов - Wildberries и Ozon. ?????
Добрый день! Меня зовут Виталина, я дизайнер инфографики для маркетплейсов! ??
Создаю уникальный дизайн ваших карточек товара для маркетплейсов - Wildberries и Ozon. ?????
Правильно оформленные карточки помогут:
?Выделить товар среди конкурентов;
? Детально показать преимущества вашего товарв;
? Поднять ваши товары на первые страницы выдачи;
? Увеличит CTR карточки.
Для заказа??
@vitalina_um.
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