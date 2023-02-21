Vitalinavita_

Привет! Я веб-дизайнер , опыт работы 1 год.

Я создаю лаконичные и продающие сайт, с учетом ваших пожеланий. Работаю в Figma и Tilda. Соблюдаю дедлайны и стараюсь выполнять работу в короткие сроки.

?? что вы получите?

- высокое качество

- индивидуальный подход

- креативность

- быстрые сроки

- приятная цена

??так же можете заказать:

?? Логотипы

?? Визитки/сертификаты/меню/прайсы

??Гайды/чек-листы

портфолио можно посмотреть ниже ????

https://www.behance.net/vitalinavitalina

https://www.fl.ru/users/estheticsmm/portfolio/

Буду Рада ответить на любые ваши вопросы и пообщаться по заказу более предметно????