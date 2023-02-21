Виталина Vitalinavita_Vitalinavita_
26 летРоссия/Москва
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Привет! Я веб-дизайнер , опыт работы 1 год.
Я создаю лаконичные и продающие сайт, с учетом ваших пожеланий. Работаю в Figma и Tilda. Соблюдаю дедлайны и стараюсь выполнять работу в короткие сроки.
?? что вы получите?
- высокое качество
- индивидуальный подход
- креативность
- быстрые сроки
- приятная цена
??так же можете заказать:
?? Логотипы
?? Визитки/сертификаты/меню/прайсы
??Гайды/чек-листы
портфолио можно посмотреть ниже ????
https://www.behance.net/vitalinavitalina
https://www.fl.ru/users/estheticsmm/portfolio/
Буду Рада ответить на любые ваши вопросы и пообщаться по заказу более предметно????
Я против войны в Украине!