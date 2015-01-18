Vitaliy1979

Наиболее популярное направление интернет-рекламы - создание сайтов и их продвижение в поисковых системах.

Можно потратить немало средств на создание красивого дорогостоящего сайта и не получить от этого никакого эффекта. И как следствие - единичные посетители.

Любой сайт претендующий на успех нуждается в раскрутке и продвижении

Основное преимущество метода поисковой оптимизации сайта состоит в том, что к Вам на сайт приходят целевые клиенты, то есть на ваш сайт приходят люди, уже заинтересованные в ваших продуктах, товарах, услугах.

Чем выше будет Ваш сайт в результатах поиска по ключевому запросу, тем больше шансов, что люди зайдут именно на Ваш сайт и воспользуется Вашими услугами.