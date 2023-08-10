Привет.



Я дизайню новые, анализирую и улучшаю существующие сайты, интерфейс, приложения, логотипы и фирстили. Делаю сайты на Тильде. Общаюсь с клиентами, формирую понимание задачи, веду проект и передаю в разработку.



С уважением отношусь к профессии. Не стану делать интерфейсы, которые манипулируют, обманывают или причиняют вред пользователям. С уважением отношусь к своим коллегам и их времени. Поэтому формирую четкие вопросы, думаю как проще донести мысли, если возможно нахожу ответы сам.