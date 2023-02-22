VitaliySyzko

Починаючий фрілансер з досвідом роботи з текстом, фото та аудіо. Маю навички в редагуванні та створенні текстового контенту для веб-сайтів, соціальних мереж та блогів. Також володію базовими навичками фото- та відеомонтажу, що дозволяє створювати візуальний контент.

Маю досвід в написанні статей на різні теми, від розваг до наукових досліджень. Вмію дотримуватися дедлайнів та працювати в команді. Володію навичками роботи з Microsoft Office, Adobe Photoshop та Adobe Premiere Pro.

Готовий вчитися та зростати як фрілансер. Шукаю можливості для співпраці з клієнтами, які потребують високоякісного текстового та візуального контенту.

Навички:

Редагування та написання текстового контенту

Базовий фото- та відеомонтаж

Робота з Microsoft Office, Adobe Photoshop та Adobe Premiere Pro

Досвід:

Написання статей на різні теми для веб-сайтів та блогів

Створення візуального контенту для соціальних мереж та веб-сайтів

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