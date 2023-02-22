VitaliySyzko

Виталий VitaliySyzkoVitaliySyzko
Починаючий фрілансер з досвідом роботи з текстом, фото та аудіо. Маю навички в редагуванні та створенні текстового контенту для веб-сайтів, соціальних мереж та блогів. Також володію базовими навичками фото- та відеомонтажу, що дозволяє створювати візуальний контент.
Маю досвід в написанні статей на різні теми, від розваг до наукових досліджень. Вмію дотримуватися дедлайнів та працювати в команді. Володію навичками роботи з Microsoft Office, Adobe Photoshop та Adobe Premiere Pro.
Готовий вчитися та зростати як фрілансер. Шукаю можливості для співпраці з клієнтами, які потребують високоякісного текстового та візуального контенту.
Навички:
Редагування та написання текстового контенту
Базовий фото- та відеомонтаж
Робота з Microsoft Office, Adobe Photoshop та Adobe Premiere Pro
Досвід:
Написання статей на різні теми для веб-сайтів та блогів
Створення візуального контенту для соціальних мереж та веб-сайтів
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