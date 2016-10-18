Front-End Developer

Свяжитесь со мной удобным Вам способом:

- Skype: vitaliy_bublik

- E-mail: [email protected]

- Tel: +380665159079 (доступно Viber и WhatsApp)

Освіта:

Середня-спеціальна.

Оператор комп’ютерного набору і обліковець з реєстрації бухгалтерських даних.

Івано-Франківське вище професійне училище сервісного обслуговування техніки №13.

Мови програмування, технології та фреймворки в яких практикуюсь на даний момент:

HTML5 (Jade)........................... (близько 1.5 року)

(Jade)........................... (близько 1.5 року) CSS (SCSS, Sass) ...................... (близько 1.5 року)

(SCSS, Sass) ...................... (близько 1.5 року) JavaScript (JQuery) .................. (близько 1 року)

(JQuery) .................. (близько 1 року) Bootstrap ............................... (близько 1 року)

............................... (близько 1 року) Gulp ....................................... (до 1 року)

....................................... (до 1 року) AJAX ....................................... (близько 1 місяця)

AngularJS

WordPress

JQuery Mobile

PHP (Laravel)

MySQL

Редактори коду в яких працюю:

Brackets

Sublime text

Володію:

Українською мовою на рівні носія,

Русским языком на уровне носителя,

Англійська базового рівня,

Операційна системата

Особисті бажання:

Дуже хочу навчитись працювати в команді і розвиватись в напрямку веб-розробки.