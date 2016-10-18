Vitaliy_Bublik

Виталий Манченко Vitaliy_Bublik

 
32 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Front-End Developer

Свяжитесь со мной удобным Вам способом:

- Skype: vitaliy_bublik

- E-mail: [email protected]

- Tel: +380665159079 (доступно Viber и WhatsApp)

Освіта:

Середня-спеціальна. 

Оператор комп’ютерного набору і обліковець з реєстрації бухгалтерських даних.

Івано-Франківське вище професійне училище сервісного обслуговування техніки №13.

Мови програмування, технології та фреймворки в яких практикуюсь на даний момент:

  • HTML5 (Jade)........................... (близько 1.5 року)
  • CSS (SCSS, Sass) ...................... (близько 1.5 року)
  • JavaScript (JQuery) .................. (близько 1 року)
  • Bootstrap ............................... (близько 1 року)
  • Gulp ....................................... (до 1 року)
  • AJAX ....................................... (близько 1 місяця)
в яких зацікавлений в подальшому вивченні:

  • AngularJS
  • WordPress
  • JQuery Mobile
  • PHP (Laravel)
  • MySQL

Редактори коду в яких працюю:

  • Brackets
  • Sublime text

Володію:

  • Українською мовою на рівні носія,
  • Русским языком на уровне носителя,
  • Англійська базового рівня,
Операційна система Windows та Ubuntu.

Особисті бажання:

Дуже хочу навчитись працювати в команді і розвиватись в напрямку веб-розробки.