Front-End Developer
Свяжитесь со мной удобным Вам способом:
- Skype: vitaliy_bublik
- E-mail: [email protected]
- Tel: +380665159079 (доступно Viber и WhatsApp)
Освіта:
Середня-спеціальна.
Оператор комп’ютерного набору і обліковець з реєстрації бухгалтерських даних.
Івано-Франківське вище професійне училище сервісного обслуговування техніки №13.
Мови програмування, технології та фреймворки в яких практикуюсь на даний момент:
- HTML5 (Jade)........................... (близько 1.5 року)
- CSS (SCSS, Sass) ...................... (близько 1.5 року)
- JavaScript (JQuery) .................. (близько 1 року)
- Bootstrap ............................... (близько 1 року)
- Gulp ....................................... (до 1 року)
- AJAX ....................................... (близько 1 місяця)
- AngularJS
- WordPress
- JQuery Mobile
- PHP (Laravel)
- MySQL
Редактори коду в яких працюю:
- Brackets
- Sublime text
Володію:
- Українською мовою на рівні носія,
- Русским языком на уровне носителя,
- Англійська базового рівня,
Особисті бажання:
Дуже хочу навчитись працювати в команді і розвиватись в напрямку веб-розробки.