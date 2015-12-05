Vitaliy_Burenin

Виталий Буренин Vitaliy_BureninVitaliy_Burenin
29 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Услуги видеомонтажа
Предлагаю услуги видеомонтажа,готов взяться,за любую,предложенную работу:обработка,цветокоррекция,монтаж и т.п.Готов приложить максимум
усилий,при ваших минимальных затратах,мой интерес-это только в наработке
опыта и продвижении своего "ИМЕНИ". Всегда Заинтересован и жду ваших
предложений!!!
Контактные данные [email protected]
Предлагаю своё видео-пробник youtu.be/QTQzD6mINmI
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