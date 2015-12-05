Vitaliy_Burenin

Услуги видеомонтажа

Предлагаю услуги видеомонтажа,готов взяться,за любую,предложенную работу:обработка,цветокоррекция,монтаж и т.п.Готов приложить максимум

усилий,при ваших минимальных затратах,мой интерес-это только в наработке

опыта и продвижении своего "ИМЕНИ". Всегда Заинтересован и жду ваших

предложений!!!

Контактные данные [email protected]

Предлагаю своё видео-пробник youtu.be/QTQzD6mINmI