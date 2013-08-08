Дизайн интерьера, Архитектурное проектирование, 3Д визуализация.

Я занимаю занимаюсь архитектурным проектированием, а также дизайном интерьеров различных помещений. 3Д визуализацие. Заходите на мой сайт www.v.sokolovsky.com.ua и там можно уведеть примеры работ и как со мной связаться.