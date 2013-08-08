VitallS

Виталий Соколовский VitallS

 
34 годаУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Дизайн интерьера, Архитектурное проектирование, 3Д визуализация.

Я занимаю занимаюсь архитектурным проектированием, а также дизайном интерьеров различных помещений. 3Д визуализацие. Заходите на мой сайт www.v.sokolovsky.com.ua и там можно уведеть примеры работ и как со мной связаться.

Портфолио
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3D-графика
нет отзывов
от $5
от 5 дней
#889
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
от $15
от 14 дней
#918
Фирменный стиль
нет отзывов
от $200
от 5 дней
#2031
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $200
от 5 дней
#5745