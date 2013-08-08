Дизайн интерьера, Архитектурное проектирование, 3Д визуализация.
Я занимаю занимаюсь архитектурным проектированием, а также дизайном интерьеров различных помещений. 3Д визуализацие. Заходите на мой сайт www.v.sokolovsky.com.ua и там можно уведеть примеры работ и как со мной связаться.
Портфолио
- Современный дизайн интерьера222 просмотра
- Дизайн интерьера в эко стиле1482 просмотра
- Дизайн интерьера басеина252 просмотра
- Современный интерьер219 просмотров
- Современный дизайн интерьера179 просмотров
- Дизайн 3-х комнатной квартиры201 просмотр
- Дизайн интерьера181 просмотр
- Дизайн интерьера гостинной218 просмотров
- Дизайн интерьера арх бюро211 просмотров
- Дизайн интерьера спальни241 просмотр
- Дизайн интерьера ресторана234 просмотра
- Дизайн интерьера кафе-бара356 просмотров
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