WEB-master и прикладные программы + художник и дизайнер + аниматор.

Любая графика и дизайн.

Программирование: MySQL; HTML-XHTML-HTML5; CSS-CSS3; PHP-PHP5; XML; Ajax; DOM; Smarty, FastTemplate, RE, JavaScript (JS), Flash и Autodesk - scripts; Direct3D и HLSL; OpenGL; Lazarus; Delphi; Pascal; ASM; OpenMP; C++, CMS, базы данных, кросс-платформенное ПО, параллельные вычислительные системы. Легко читаю/понимаю чужой код. Возможно программирование для станков с ЧПУ, 3D, или нано-технологий.

SEO оптимизация контента.

SEO оптимизация кода.

Микро-разметка и оптимизация для поисковых роботов.

Регистрация в каталогах и продвижение.

Нестандартные решения и целевые CMS.

итд