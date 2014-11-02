WEB-master и прикладные программы + художник и дизайнер + аниматор.
Любая графика и дизайн.
Программирование: MySQL; HTML-XHTML-HTML5; CSS-CSS3; PHP-PHP5; XML; Ajax; DOM; Smarty, FastTemplate, RE, JavaScript (JS), Flash и Autodesk - scripts; Direct3D и HLSL; OpenGL; Lazarus; Delphi; Pascal; ASM; OpenMP; C++, CMS, базы данных, кросс-платформенное ПО, параллельные вычислительные системы. Легко читаю/понимаю чужой код. Возможно программирование для станков с ЧПУ, 3D, или нано-технологий.
SEO оптимизация контента.
SEO оптимизация кода.
Микро-разметка и оптимизация для поисковых роботов.
Регистрация в каталогах и продвижение.
Нестандартные решения и целевые CMS.
итд
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HTML-верстка
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от $2000
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Веб-программирование
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Интернет-магазины
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Наполнение сайтов
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Сайты «под ключ»
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от $2000
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Системы управления (CMS)
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от $2000
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Тестирование сайтов
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