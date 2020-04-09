VitalyStepanenko

Реализую для Вас отлично продуманный, продающий и клиентоориентированный сайт.

Приветствую всех!

Реализую для Вас отлично продуманный, продающий и клиентоориентированный сайт.

При разработке дизайна руководствуюсь

эффективными современными тенденциями,

что позволяет сайту быть максимально

привлекательным и запоминающимся для пользователя.

Одно из моих главных правил в работе — точно

определить цель сайта и добиться её осуществления.

Если сайт должен продавать — реализую дизайн,

благодаря которому продажи будут активно осуществляться;

если хотите информативный сайт — разработаю

уникальный дизайн, который будет привлекать и запоминаться.

Чем я могу Вам помочь:

— Landing Page

— Многостраничные сайты

— Сайт-визитка

— Корпоративный сайт

— Интернет-магазин

Также занимаюсь:

— Сайтами «под ключ»

— Разработкой уникального торгового предложения

для увеличения продаж

— Графическим дизайном: баннеры, логотипы,

визитки

Сотрудничая со мной Вы получите:

— Индивидуальный дизайн и функционал

— Современный и продающий сайт

— Постоянную связь

— Оперативное решение задач

— Соблюдение сроков

Работаю в таких программах:

— Adobe Photoshop

— CorelDREW

Буду рад плодотворной работе!

Мои контакты:

Viber/WhatsApp: +380669099983

Telegram: @stepanenko_v

Email: [email protected]