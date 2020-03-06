Vitaly_Mark

Виталий Маркин Vitaly_Mark

 
34 годаРоссия/Ростов-на-Дону
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Видеомонтаж. Создание промо роликов, слайд-шоу, вставка и анимация текста в видео, цветокоррекция.

Работаю в Adobe Premiere Pro, After Effects, Photoshop.

PhotoshopAfter Effects