Виталий Маркин Vitaly_MarkVitaly_Mark
34 годаРоссия/Ростов-на-Дону
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Видеомонтаж. Создание промо роликов, слайд-шоу, вставка и анимация текста в видео, цветокоррекция.
Работаю в Adobe Premiere Pro, After Effects, Photoshop.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Реклама портмоне Lord Lion49 просмотров
- Промо ролик, съемка моделей в Москве48 просмотров
- Реклама мойки самообслуживания "Clean car"48 просмотров
- Видео с фотосессии, модель Ekaterina Skrypnik60 просмотров
- Промо ролик, школа танцев "Victory"37 просмотров
- Промо ролик, антикафе "FreeSpace"41 просмотр
- Ролик для туристической компании “Пора в горы"34 просмотра