Виталий Тихонравов Vitaly_TiVitaly_Ti
58 летРоссия/Красногорск
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Копирайтинг, креатив, нейминг
15 лет в бизнесе. Основная специализация - маркетинг. Большой опыт успешной работы топ-менеджером в известных компаниях и частным предпринимателем. Разработка и вывод на рынок торовых марок, создание и адмистрирование сайтов, написание статей, репортажей, интервью, сценариев.
Подробное резюме на моем сайте http://tikhonravov.narod.ru/rezume.htm
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Портфолио
- Полезный бесполезный сувенир132 просмотра
- Логотип "Компания СКИТ"316 просмотров
Копирайтинг
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