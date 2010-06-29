Копирайтинг, креатив, нейминг

15 лет в бизнесе. Основная специализация - маркетинг. Большой опыт успешной работы топ-менеджером в известных компаниях и частным предпринимателем. Разработка и вывод на рынок торовых марок, создание и адмистрирование сайтов, написание статей, репортажей, интервью, сценариев.

Подробное резюме на моем сайте http://tikhonravov.narod.ru/rezume.htm