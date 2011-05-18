Vitaminka-Bu

Екатерина Vitaminka-BuVitaminka-Bu
36 летРоссия/Электросталь
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
С 2005г. работаю в Федеральном казначействе. Опыт работы 5 лет. Имею среднее специальное образование с отличием по специальности бухгалтер (ЭГК), высшее экономическое образование по специальности бухгалтер-экономист (МГИУ), в настоящий момент получаю юридическое высшее образование (3 курс, МГИУ).
Пишу рефераты, курсовые и дипломные работы по экономическим дисциплинам. Опыт выполнения данных работ более 2-х лет.
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