Vitaminka-Bu

С 2005г. работаю в Федеральном казначействе. Опыт работы 5 лет. Имею среднее специальное образование с отличием по специальности бухгалтер (ЭГК), высшее экономическое образование по специальности бухгалтер-экономист (МГИУ), в настоящий момент получаю юридическое высшее образование (3 курс, МГИУ).

Пишу рефераты, курсовые и дипломные работы по экономическим дисциплинам. Опыт выполнения данных работ более 2-х лет.