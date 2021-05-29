Стильный и качественный дизайн

👋Привет!

Меня зовут Виктор. Мне 27 лет и я XU/UI дизайнер из Минска. Каждый дизайн уникален — не работаю по шаблонам. В дизайне уделяю внимание логике, чтобы каждый элемент правильно выполнял свою функцию, и у пользователей не взрывалась голова) Все сделаю качественно и в уговоренные сроки.

Услуги

• Дизайн многостраничных сайтов, лендингов, интернет магазинов.

• Дизайн мобильных интерфейсов (ios/android).

Основные инструменты и навыки

Дизайн я делаю в Figma. Также пользуюсь Photoshop и Illustrator.

Знаю HTML/CSS, так что верстальщик сразу сможет работать с моим дизайном.

💬Ссылки и контакты

Телеграм: https://telegram.me/vitiik_k

Почта: [email protected]