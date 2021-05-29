Стильный и качественный дизайн
👋Привет!
Меня зовут Виктор. Мне 27 лет и я XU/UI дизайнер из Минска. Каждый дизайн уникален — не работаю по шаблонам. В дизайне уделяю внимание логике, чтобы каждый элемент правильно выполнял свою функцию, и у пользователей не взрывалась голова) Все сделаю качественно и в уговоренные сроки.
Услуги
• Дизайн многостраничных сайтов, лендингов, интернет магазинов.
• Дизайн мобильных интерфейсов (ios/android).
Основные инструменты и навыки
Дизайн я делаю в Figma. Также пользуюсь Photoshop и Illustrator.
Знаю HTML/CSS, так что верстальщик сразу сможет работать с моим дизайном.
💬Ссылки и контакты
Телеграм: https://telegram.me/vitiik_k
Почта: [email protected]
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Портфолио
- Дизайн лендинга для флориста69 просмотров
- Дизайн лендинга для разработчиков приложений57 просмотров
- Дизайн промо-сайта Кетчуп Rub51 просмотр
- Дизайн интерент магазина уличной одежды44 просмотра