Vitl

Виталий Vitl

 
43 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

allExclusive
Юрий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Баннер-указатель 3*6м
Остались только положительные впечатления от сотрудничества. Рекомендую.
Оперативно все сделал
Ответный отзыв
optical
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$25
10 баллов
16 лет назад
Логотип для магазина детского питания
Все замечательно - конкретная задача и моментальная в полном объеме оплата. Ставлю высший балл и рекомендую всем!
Хоть и давно был сделан заказ, а отзыв пишу только сейчас. Владимир показал себя как профи, понял что нам нужно сразу и оперативно внес небольшие коррективы по ходу выполнения заказа
Ответный отзыв
clubzone
38 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$15
10 баллов
16 лет назад
Логотип для сайта avtorebenok.ru
О заказчике сложилось только положительное мнение. Было предоставлено хорошее ТЗ. Никаких нареканий в процессе работы не возникало. Буду рад сотрудничать и в будующем.
Молодца, результат полностью устроил Все пожелания по исполнению были учтены, а также вносились изменения по ходу работы Работает конструктивно и доводит работу до желаемого результата Результаты работы говорят сами за себя - http://www.avtorebenok.ru
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