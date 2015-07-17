Здесь наверное, следует написать крутой продающий текст, при прочтении которого заказчик просто-таки влюбиться в меня и скажет: "Чёрт побери, да этот парень то что нужно! Именно такого копирайтера я искал!". Следовало бы, наверное, но не стану.
Писать я начал ещё в 17 лет, постепенно совершенствуя свой навык, я пришёл к пониманию, что есть люди готовые платить за это деньги.
Я писал тексты для депутатов, предпринимателей и всех-всех-всех кому нужны мастера пера и слова.
Последний год с головой ушел в написание продающих текстов для сетевых предпринимателей и компаний, получается довольно таки хорошо и заказчики довольны. :)
Имею опыт в написании статей (информационных, рекламных, блоговых), продающих писем, писем рассылки и сценариев для продающих и презентационных роликов.
Ну что же, не буду долго отнимать время читающего и скажу просто, если Вам нужен исполнитель для работы связанной с текстами, можете смело обращаться. О цене всегда сможем договориться.
P.S. Надеюсь презентацию самого себя я не завалил. Ах да, ещё, если мой текст показался Вам слишком напыщенным и громким, не относитесь критически. Просто нужно ведь сюда что-то написать, дабы выделить себя из сотен копирайтеров.
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