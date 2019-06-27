VitoriaTallent

Перевод, транскрибация

С2 уровень Действующий переводчик в компании по импорту промышленного оборудования (основная специализация - ВЭД, запорная арматура, оборудование для НПЗ) техническая документация, сертификаты, контракты, коммерческие и технические предложения от поставщиков.

Опыт перевода курсовых работ, отчетов по практике, художественных романов.Расшифровка аудио/видео в текст.

Выпускница МГЛУ Минск (диплом с отличием), язык учила в штатах, где, в общей сложности, провела чуть более трех лет. Владею американской лексикой, разговорный - свободный ( есть рекомендации от американских преподавателей). Официальный опыт работы - 5 лет.