Frontend разработчик
Разработка сайтов. Верстка. Доработка сайтов. Разработка дизайна. Разработка интернет-магазинов, Визиток, Лендинг пейдж, оформления страниц в соц.сетях и др. Фирменный стиль. Раскрутка, сео продвижение, соц.сети. Наполнение, копирайтинг.
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Портфолио
- Landing page - Персональные свадебные сайты130 просмотров
- Landing page - Детская студия152 просмотра
- Сайт - Гостиница153 просмотра
- Landing page - Ортопедические подушки919 просмотров
- Сайт - Продажа труб155 просмотров
- Landing page - Продажа дровяных печей149 просмотров
- Сайт - Сервисная компания окон107 просмотров
- Landing page - Сеть магазинов Керамической плитки137 просмотров
- Landing page - Семинар стройности135 просмотров
- Сайт - Автосервис120 просмотров
- Landing page - Продажа квартир по гос. программе116 просмотров
- Landing page - Продажа квартир132 просмотра