Vitorio1988

Виктор Соколов Vitorio1988

 
35 летРоссия/Челябинск
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Frontend разработчик

Разработка сайтов. Верстка. Доработка сайтов. Разработка дизайна. Разработка интернет-магазинов, Визиток, Лендинг пейдж, оформления страниц в соц.сетях и др. Фирменный стиль. Раскрутка, сео продвижение, соц.сети. Наполнение, копирайтинг.

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