Виктория Перегудова VittoriaPVittoriaP
26 летРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
SMM
Помогу бесплатно в продвижении социальных сетей за отзыв (кейс).
Обладаю необходимыми знаниями:
✓ организация smm-активности в соцсетях, направленная на прямые продажи
✓ грамотная работа с контентом, рерайтинг/копирайтинг
✓ содействие в проведении рекламной компании в соцсетях
✓ Копирайтинг постов в разных сферах
✓ Администрирование аккаунта - работа с комментариями
✓ Подготовка и публикация сторис
✓ Публикация постов ( с подготовленными дизайнером картинками и готовым контент-планом)
Действие аккаунта приостановлено!