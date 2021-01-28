VittoriaP

Виктория Перегудова VittoriaP

 
26 летРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
SMM

Помогу бесплатно в продвижении социальных сетей за отзыв (кейс).

Обладаю необходимыми знаниями:

 организация smm-активности в соцсетях, направленная на прямые продажи

 грамотная работа с контентом, рерайтинг/копирайтинг 

 содействие в проведении рекламной компании в соцсетях

✓ Копирайтинг постов в разных сферах

✓ Администрирование аккаунта - работа с комментариями

✓ Подготовка и публикация сторис

✓ Публикация постов ( с подготовленными дизайнером картинками и готовым контент-планом)