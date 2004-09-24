VityaAnashkin

Виктор Анашкин VityaAnashkin

 
19 летРоссия/Санкт-Петербург
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Графический дизайнер

  • Графический дизайнер для брендов (сферы абсолютны разные - начиная от медицины и пищевой промышленности, заканчивая сложной технической продукцией)

    В мои возможности входит:

  • Обложки книг

  • Создание визуалов для соц.сетей

  • Обложки музыкальных альбов

  • Обработка фотографий

  • Оформление презентаций

  • Изготовление визиток, баннеров, иллюстраций, аватарок и т.д.