VityaAnashkin

Графический дизайнер Графический дизайнер для брендов (сферы абсолютны разные - начиная от медицины и пищевой промышленности, заканчивая сложной технической продукцией) В мои возможности входит:

Обложки книг

Создание визуалов для соц.сетей

Обложки музыкальных альбов

Обработка фотографий

Оформление презентаций

Изготовление визиток, баннеров, иллюстраций, аватарок и т.д.



Я против войны в Украине !