VityaAnashkin

Виктор Анашкин VityaAnashkinVityaAnashkin
19 летРоссия/Санкт-Петербург
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Графический дизайнер
Графический дизайнер для брендов (сферы абсолютны разные - начиная от медицины и пищевой промышленности, заканчивая сложной технической продукцией)
В мои возможности входит:
Обложки книг
Создание визуалов для соц.сетей
Обложки музыкальных альбов
Обработка фотографий
Оформление презентаций
Изготовление визиток, баннеров, иллюстраций, аватарок и т.д.
Я против войны в Украине!