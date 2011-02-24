VivaMarinka

Марина VivaMarinka

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад

Окончила факультет компьютерных наук, специальность - аналитик компьютерных систем. На данный момент получаю второе образование - юридическое.

Знания языков:

русский - свободно,

украинский - свободно,

английский - свободно,

немецкий - чтение и перевод со словарем.

Опыт работы:

- переводчик американского фотографа (2003-2004),

- помощник директора юридеского бюро (2005-2010),

- администрирование интернет-магазина женской одежды (2010-2011).

Навыки:

- грамотная речь,

- качественный перевод текстов, документации (в т.ч. технической),

- уверенный пользователь ПК, Интернета,

- оформление юридических документов,

- копирайтинг и рерайтинг статей.

Копирайтинг
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от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $4
от 1 дня
нет рейтинга