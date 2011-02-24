Окончила факультет компьютерных наук, специальность - аналитик компьютерных систем. На данный момент получаю второе образование - юридическое.
Знания языков:
русский - свободно,
украинский - свободно,
английский - свободно,
немецкий - чтение и перевод со словарем.
Опыт работы:
- переводчик американского фотографа (2003-2004),
- помощник директора юридеского бюро (2005-2010),
- администрирование интернет-магазина женской одежды (2010-2011).
Навыки:
- грамотная речь,
- качественный перевод текстов, документации (в т.ч. технической),
- уверенный пользователь ПК, Интернета,
- оформление юридических документов,
- копирайтинг и рерайтинг статей.
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Копирайтинг
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Переводы
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