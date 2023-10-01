Сделаю уютно и практично

Образование – степень бакалавра географии. Начинающий дизайнер интерьера. Предоставляю услуги 3D визуализации, а также помощь в поиске и подборе предметов интерьера. В портфолио есть фотографии, которые можно посмотреть. Пишите в Telegram (@Vivea22) и мы сделаем для Вас 3D визуализацию)