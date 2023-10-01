Vivea

Виктория Самушонок Vivea

 
25 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Сделаю уютно и практично

Образование – степень бакалавра географии. Начинающий дизайнер интерьера. Предоставляю услуги 3D визуализации, а также помощь в поиске и подборе предметов интерьера. В портфолио есть фотографии, которые можно посмотреть. Пишите в Telegram (@Vivea22) и мы сделаем для Вас 3D визуализацию)

Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$8/час
от $100от 3 дней
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