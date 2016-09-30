Профессия:
разработчик ПО в немецкой компании.
Обязанности:
разработка нового ПО, расширение функционала уже существующего, написание технической документации и инструкций для пользователя на английском и немецком языках.
Языки программирования:
С#, python, java, SQL
Иностранные языки: немецкий - продвинутый,
английский - продвинутый.
Что еще умею:
Excel макросы (писала оооочень много макросов для создания отчетности отдела статистики на немецком предприятии), качественные переводы английский -немецкий и наоборот, немецкий - русский и наоборот, английский - русский.
Где училась:
университет г. Штутгарт, факультет Компьютерная лингвистика
пед. Университет г. Киров, факультет Иностранных языков, английский и немецкий языки.
Как связаться: эл. адрес или пишите в vk