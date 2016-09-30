Программист, начинающий фрилансер

Профессия:

разработчик ПО в немецкой компании.

Обязанности:

разработка нового ПО, расширение функционала уже существующего, написание технической документации и инструкций для пользователя на английском и немецком языках.

Языки программирования:

С#, python, java, SQL

Иностранные языки: немецкий - продвинутый,

английский - продвинутый.

Что еще умею:

Excel макросы (писала оооочень много макросов для создания отчетности отдела статистики на немецком предприятии), качественные переводы английский -немецкий и наоборот, немецкий - русский и наоборот, английский - русский.

Где училась:

университет г. Штутгарт, факультет Компьютерная лингвистика

пед. Университет г. Киров, факультет Иностранных языков, английский и немецкий языки.

Как связаться: эл. адрес или пишите в vk