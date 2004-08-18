Vivlance08

Професійний копірайтер з досвідом написання високоякісного контенту

Привіт! Я - копірайтер з досвідом у написанні якісного та привабливого контенту для різноманітних клієнтів і проєктів. Моя основна спеціалізація - це написання статей, оглядів, описів продуктів, рекламних текстів та іншого контенту для веб-сайтів, блогів, соціальних мереж та інших медіа.

Мої навички включають в себе високу ефективність письма, здатність працювати з багатьма темами та стилями письма, уважність до деталей та знання сучасних тенденцій у контент-маркетингу.

Я залюбки працюю з клієнтами, допомагаючи їм досягати їх мети за допомогою моїх текстів. Я швидко адаптуюсь до нових проектів та завдань і завжди стежу за тим, щоб мій контент був відповідним вимогам клієнта.