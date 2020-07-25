VivosFreelance

Георгий VivosFreelance

 
23 годаРоссия/Саратов
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Качественная и быстрая транскрибация аудио/видеоматериалов.

Приветствую. Если тебе срочно понадобилось перевести аудио/видеоматериалы в текст - обращайся ко мне.

﻿Я сделаю это качественно и быстро, грамотно оформив текст. Обговорим любые нюансы.

﻿Возможна дополнительная корректура, редактура транскрибируемого текста.

﻿Также предоставляю услугу перевода изображения/PDF-файла в текст.

﻿Стоимость оговаривается индивидуально. Минимальная цена за услугу транскрибации - 8 руб/мин.

﻿E-Mail: [email protected]﻿

Транскрибация
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$7/час
от $1от 1 дня
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