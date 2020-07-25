Качественная и быстрая транскрибация аудио/видеоматериалов.
Приветствую. Если тебе срочно понадобилось перевести аудио/видеоматериалы в текст - обращайся ко мне.
Я сделаю это качественно и быстро, грамотно оформив текст. Обговорим любые нюансы.
Возможна дополнительная корректура, редактура транскрибируемого текста.
Также предоставляю услугу перевода изображения/PDF-файла в текст.
Стоимость оговаривается индивидуально. Минимальная цена за услугу транскрибации - 8 руб/мин.
E-Mail: [email protected]
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Транскрибация
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