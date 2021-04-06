Голосовой бот для повышения продаж

Приветствую!

Я действующий руководитель продаж со своей командой, поэтому знаю какие инструменты будут эффективны для вашего бизнеса. Настрою обзвон роботом IVR индивидуально под ваши цели.

Робот имеет целый ряд приемуществ, которые я разобрал в видео

https://www.youtube.com/watch?v=__r194pVudY

Сайт - https://robot-vix.com/

Пишите, буду рад помочь!