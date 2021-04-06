Голосовой бот для повышения продаж
Приветствую!
Я действующий руководитель продаж со своей командой, поэтому знаю какие инструменты будут эффективны для вашего бизнеса. Настрою обзвон роботом IVR индивидуально под ваши цели.
Робот имеет целый ряд приемуществ, которые я разобрал в видео
https://www.youtube.com/watch?v=__r194pVudY
Сайт - https://robot-vix.com/
Пишите, буду рад помочь!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Холодные звонки роботом-оператором103 просмотра
Управление продажами
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$100/час
от $280от 4 дней
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