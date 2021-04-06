Vix-robot

Евгений Vix-robot

 
29 летРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Голосовой бот для повышения продаж

Приветствую!

Я действующий руководитель продаж со своей командой, поэтому знаю какие инструменты будут эффективны для вашего бизнеса. Настрою обзвон роботом IVR индивидуально под ваши цели.

Робот имеет целый ряд приемуществ, которые я разобрал в видео

https://www.youtube.com/watch?v=__r194pVudY

Сайт - https://robot-vix.com/

Пишите, буду рад помочь!

Портфолио
Управление продажами
нет отзывов
$100/час
от $280от 4 дней
нет рейтинга
Управление проектами
нет отзывов
$100/час
от $280от 4 дней
нет рейтинга