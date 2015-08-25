ICQ: 155467442

Skype: viyatorra

Услуги:- Копирайтинг, рерайтинг

Темы: работа с персоналом, кадровый менеджмент, киноиндустрия, литература, it –технологии, игровой бизнес, строительство, психология, секс и отношения полов, астрология,

красота и здоровье, кулинария, домашние питомцы (тексты любой сложности, от

статьи до комментария).

- Рерайтинг (тексты уникальные, любой тематики).

- Постинг.

- Нейминг и написание слоганов.

- Написание текстов в литературном жанре (Фентези и фантастические романы, эссе, поэзия).

Образование: Европейский университет финансов, информационных систем, менеджмента и бизнеса (г. Киев) – менеджер организации, специалист.Тренинги: личностного роста "Я хозяин своей судьбы" и командообразующий экстрим – тренинг.

Опыт работы: в копирайтинге более 6-ти лет. Помимо этого работала директором по персоналу,

рекрутером, была сотрудником секретариата, плюс есть опыт в сфере продаж.

Знания:

- Языки – украинский –родной, русский - свободно, английский – базовый, итальянский - разговорный.

- Право - КЗоТ Украины;

- Первичная бухгалтерия.

Качества:

- Креативность;

- Исполнительность;

- Предприимчивость.

Плюс:

- Не умею и не люблю сдаваться;

- Нравится то, чем занимаюсь.