ICQ: 155467442
Skype: viyatorra
Услуги:- Копирайтинг, рерайтинг
Темы: работа с персоналом, кадровый менеджмент, киноиндустрия, литература, it –технологии, игровой бизнес, строительство, психология, секс и отношения полов, астрология,
красота и здоровье, кулинария, домашние питомцы (тексты любой сложности, от
статьи до комментария).
- Рерайтинг (тексты уникальные, любой тематики).
- Постинг.
- Нейминг и написание слоганов.
- Написание текстов в литературном жанре (Фентези и фантастические романы, эссе, поэзия).
Образование: Европейский университет финансов, информационных систем, менеджмента и бизнеса (г. Киев) – менеджер организации, специалист.Тренинги: личностного роста "Я хозяин своей судьбы" и командообразующий экстрим – тренинг.
Опыт работы: в копирайтинге более 6-ти лет. Помимо этого работала директором по персоналу,
рекрутером, была сотрудником секретариата, плюс есть опыт в сфере продаж.
Знания:
- Языки – украинский –родной, русский - свободно, английский – базовый, итальянский - разговорный.
- Право - КЗоТ Украины;
- Первичная бухгалтерия.
Качества:
- Креативность;
- Исполнительность;
- Предприимчивость.
Плюс:
- Не умею и не люблю сдаваться;
- Нравится то, чем занимаюсь.