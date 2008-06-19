КОШЕЛЕВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Тел.: +380979421748

E-mail: [email protected]

ICQ: 325710222

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Дата рождения: 27.03.1981

Проживание: г. Винница

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:

2004-по сей день Хостинговая компания "hostony.com".

Должность: технический консультант в службе технической поддержки, с 2005 года – супервизор.

Функциональные обязанности:

- Организация работы персонала

- Общение с клиентами

- Оказание помощи в решении технических и организационных проблем

- Подбор персонала

2006-по сей день Агенство переводов “isotranslations.com”

Должность: переводчик.

Функциональные обязанности:

- Выполнение переводов

- Проверка и коррекция переводов

2005-2006 ЧП “Грация”, г. Виннинца

Должность: главный менеджер по продажам

Функциональные обязанности:

- Поиск клиентов

- Подбор персонала

- Техническая поддержка сайта предприятия

- Продвижение торговой марки

2003-2004 ООШ №4, г. Винница.

Должность: преподаватель английского языка.

ОБРАЗОВАНИЕ:

1998-2003 ВДПУ, факультет иностранных языков

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Навыки работы с PC: Уверенный пользователь

Знание иностранных языков: Английский, немецкий.

Личные качества: Коммуникабельность, ответственность, организаторские способности,

способен быстро обучаться, аналитический ум, преданность работе, сообразительность, умение работать в команде.