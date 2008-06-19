КОШЕЛЕВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Тел.: +380979421748
E-mail: [email protected]
ICQ: 325710222
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Дата рождения: 27.03.1981
Проживание: г. Винница
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:
2004-по сей день Хостинговая компания "hostony.com".
Должность: технический консультант в службе технической поддержки, с 2005 года – супервизор.
Функциональные обязанности:
- Организация работы персонала
- Общение с клиентами
- Оказание помощи в решении технических и организационных проблем
- Подбор персонала
2006-по сей день Агенство переводов “isotranslations.com”
Должность: переводчик.
Функциональные обязанности:
- Выполнение переводов
- Проверка и коррекция переводов
2005-2006 ЧП “Грация”, г. Виннинца
Должность: главный менеджер по продажам
Функциональные обязанности:
- Поиск клиентов
- Подбор персонала
- Техническая поддержка сайта предприятия
- Продвижение торговой марки
2003-2004 ООШ №4, г. Винница.
Должность: преподаватель английского языка.
ОБРАЗОВАНИЕ:
1998-2003 ВДПУ, факультет иностранных языков
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Навыки работы с PC: Уверенный пользователь
Знание иностранных языков: Английский, немецкий.
Личные качества: Коммуникабельность, ответственность, организаторские способности,
способен быстро обучаться, аналитический ум, преданность работе, сообразительность, умение работать в команде.