Web-designer
Вітаю. Я Веб-дизайнер з досвідом 2 роки. Я створюю сайти для малих та середніх бізнесів.
Мої сильні сторони: я розробляю індивідуальні креативні сайти, тому працюю майже в усіх стилях. Я підбираю найвигідніший і найпродающий варіант сайту для бізнеса, для того щоб він був не просто картинкою.
Також окрім дизайну я верстаю сайти на WebFlow, після чого знімаю відео, як надалі працювати з цим сервісом.
Для мене дуже важливо зробити сайт, який буде піднімати конверсію та буде помічником для бізнеса. Я завжди вивчаю психологію споживача та дотримуюсь законів.
Буду рада дізнатися більше про ваш бізнес та допомогти у створенні сайту.
Портфолио
- Сайт для продажів курсів по SMMнет просмотров
- Сайт для стоматологічної клініки1 просмотр
- Сайт для будівельної компанії NadStroyнет просмотров
Дизайн сайтов
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$20/час
от $300от 15 дней
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