Web-designer

Вітаю. Я Веб-дизайнер з досвідом 2 роки. Я створюю сайти для малих та середніх бізнесів.

Мої сильні сторони: я розробляю індивідуальні креативні сайти, тому працюю майже в усіх стилях. Я підбираю найвигідніший і найпродающий варіант сайту для бізнеса, для того щоб він був не просто картинкою.

Також окрім дизайну я верстаю сайти на WebFlow, після чого знімаю відео, як надалі працювати з цим сервісом.

Для мене дуже важливо зробити сайт, який буде піднімати конверсію та буде помічником для бізнеса. Я завжди вивчаю психологію споживача та дотримуюсь законів.

Буду рада дізнатися більше про ваш бізнес та допомогти у створенні сайту.