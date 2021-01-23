Vkoarm-9237

V&V GROUP

﻿Я вхожу в ТОП 10 среди других 20000 фрилансеров.

﻿В работе максимальное внимание уделяю эффективности и конкретным результатам, за период с 2006 по 2007 год мной были реализованы следующие проекты:

﻿Несу ответственность за соблюдение сроков и стандартов качества работы - работаю с заключением договора, в случае неисполнения обязательств готов компенсировать издержки заказчика в оговоренном размере.

﻿Готов предоставить дополнительные рекомендации от предыдущих заказчиков и другие сведения при необходимости».