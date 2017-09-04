Cоздание сайтов. HTML5 CSS верстка. Wordpress Joomla
Я занимаюсь созданием консалтингом и продвижением интернет проектов уже больше года.Что я умею?
- -Создавать сайты(магазины площадки доски объявлений)
- -Создавать серверную часть сайта.(Базы данных и пр.)
- -Создавать посадочные страницы(лендинги, одностраничники)
- -Проводить аудит сайтов
- -Ускорять загрузку
- -Проводить A-B тестирование
- -Настраивать рекламу в поисковых системах
- -Разрабатывать фирменный стиль
- -Разрабатывать дизайн полиграфии
- -Разрабатывать дизайн сайтов