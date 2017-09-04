Cоздание сайтов. HTML5 CSS верстка. Wordpress Joomla

Я занимаюсь созданием консалтингом и продвижением интернет проектов уже больше года.Что я умею?

-Создавать сайты(магазины площадки доски объявлений)

-Создавать серверную часть сайта.(Базы данных и пр.)

-Создавать посадочные страницы(лендинги, одностраничники)

-Проводить аудит сайтов

-Ускорять загрузку

-Проводить A-B тестирование

-Настраивать рекламу в поисковых системах

-Разрабатывать фирменный стиль

-Разрабатывать дизайн полиграфии

-Разрабатывать дизайн сайтов

и многое другое.Звоните.Пишите.Цены Вас приятно удивят.