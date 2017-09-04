Vkoska520

Владислав Vkoska520

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Cоздание сайтов. HTML5 CSS верстка. Wordpress Joomla

Я занимаюсь созданием консалтингом и продвижением интернет проектов уже больше года.Что я умею?

  • -Создавать сайты(магазины площадки доски объявлений)
  • -Создавать серверную часть сайта.(Базы данных и пр.)
  • -Создавать посадочные страницы(лендинги, одностраничники)
  • -Проводить аудит сайтов
  • -Ускорять загрузку
  • -Проводить A-B тестирование
  • -Настраивать рекламу в поисковых системах
  • -Разрабатывать фирменный стиль
  • -Разрабатывать дизайн полиграфии
  • -Разрабатывать дизайн сайтов
и многое другое.Звоните.Пишите.Цены Вас приятно удивят.