Hello, my name is Vladimir, I`m a video editor from Ukraine, I work around 5 years in this field. I edit video in AdobePremierePro. I can make videos from your material or make the video sequence by myself and select the proper musical accompaniment. I work with a chromakey and multi-camera. I can make entertaining video compositions for social networks from your photos and videos. I use beautiful video transitions, footages, and filters.

I also make an animated Flash intro in Adobe After Effects for your video clip. I also use Adobe Photoshop in my work.

Links for my works

https://youtu.be/C83XihSj4M0

https://www.youtube.com/watch?v=int-MF81gsM&t=42s

https://www.youtube.com/watch?v=MxkQbdj_p24&t=3s

https://www.youtube.com/watch?v=_P9BOFmxqEo&t=4s

https://www.youtube.com/watch?v=wDZa3GNh2Ig

https://www.youtube.com/watch?v=O8yupSF-DNM&t=40s

https://www.youtube.com/watch?v=M5UbO-ZmkcM&t=304s

https://youtu.be/0u_SlHQO5q4

https://youtu.be/B7XadQKru_8