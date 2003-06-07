Обо мне: Привет, меня зовут Владимир. За плечами достаточно много работы с веб разработкой. Берусь только за интересные мне проекты и довожу все до логического завершения. В приоритете адаптивных интернет магазинов, создание сайтов для компаний и для частных пользователей. Все задачи выполняю сам, без чьей либо помощи, любые задачи выполнимы. Со измеряйте своё желание и свои возможности.
Контактные данные:
Email: [email protected]
Telegram group: https://t.me/vldesigner
Принимаю заказы с пн-пт с 9.00-16.00. Работа в выходные и праздники- двойной тариф.
Ответственность:
-готов приступить к выполнению работы уже;
-всегда довожу дело до конца;-не нарушаю сроков;
-всегда на связи.
Гарантия. В течении 5 дней после выполнения и передачи готового сайта я бесплатно исправлю все свои ошибки, которые могли быть допущены и поздно замечены.
Примерные цены на услуги:
- Уникальный концепт- дизайн PSD: 350-500$ (Главная+внутренняя+стили или LP)
- Главная страница- от 150$
- Дизайн интернет-магазина- от 450$
- Дополнительные страницы- 20$-35$-50$
- Создание большого проекта- от 900$
- Сайт компании- от 1150$
- Сайт частного пользователя- от 1000$
- LP- от 850$
- Полный аудит сайта с отчетом- от 130$
- Сайт на конструкторе- от 750$-1000$
PayPal
Яндекс.деньги
Портфолио: Обучался веб дизайну и разработке сайтов. Решил работать свободно и на себя. Потому что понимаю что работа в офисе не для меня. Саморазвитие лучшее занятие в жизни.