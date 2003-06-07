Website developer. Создание сайтов и интернет-магазинов с уникальным дизайном.

Обо мне: Привет, меня зовут Владимир. За плечами достаточно много работы с веб разработкой. Берусь только за интересные мне проекты и довожу все до логического завершения. В приоритете адаптивных интернет магазинов, создание сайтов для компаний и для частных пользователей. Все задачи выполняю сам, без чьей либо помощи, любые задачи выполнимы. Со измеряйте своё желание и свои возможности.

Контактные данные:

Email: [email protected]

Telegram group: https://t.me/vldesigner

Принимаю заказы с пн-пт с 9.00-16.00. Работа в выходные и праздники- двойной тариф.

Ответственность:

-готов приступить к выполнению работы уже;

-всегда довожу дело до конца;-не нарушаю сроков;

-всегда на связи.

Гарантия. В течении 5 дней после выполнения и передачи готового сайта я бесплатно исправлю все свои ошибки, которые могли быть допущены и поздно замечены.

Примерные цены на услуги:

Уникальный концепт- дизайн PSD: 350-500$ (Главная+внутренняя+стили или LP)

Главная страница- от 150$

Дизайн интернет-магазина- от 450$

Дополнительные страницы- 20$-35$-50$

Создание большого проекта- от 900$

Сайт компании- от 1150$

Сайт частного пользователя- от 1000$

LP- от 850$

Полный аудит сайта с отчетом- от 130$

Сайт на конструкторе- от 750$-1000$

Оплата: Оплатить свой заказ вы можете на банковскую карту, и электронный кошелёк

PayPal

Яндекс.деньги

Портфолио: Обучался веб дизайну и разработке сайтов. Решил работать свободно и на себя. Потому что понимаю что работа в офисе не для меня. Саморазвитие лучшее занятие в жизни.