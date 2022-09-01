Frontend Developer

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿Якісний та гнучкий сайт для Вас?

-Так😎

⁃HTML5, СSS3, JS, jQery

CSS-анімації, responsive адаптив навіть, якщо у Вас тільки версія макету під PC (це не проблема)

Верстаю на основі макетів PSD, Figma, Adobe

В пакеті моїх послуг Ви отримаєте:

семантичний і прагматичний код

якісну версію сайту для відображення на будь-якому пристрої

вчасно виконаний проект (deadline закон )

відповідальність і уважність до деталей 

постійно на зв' язку

гнучкість в прийняті рішень

пунктуальність ﻿

відповідальність

Готовий приступити прямо зараз!