VlaDo_s

Владислав VlaDo_s

 
27 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Frontend Developer

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﻿Якісний та гнучкий сайт для Вас?

-Так😎

⁃HTML5, СSS3, JS, jQery

CSS-анімації, responsive адаптив навіть, якщо у Вас тільки версія макету під PC (це не проблема)

Верстаю на основі макетів PSD, Figma, Adobe

В пакеті моїх послуг Ви отримаєте:

  • семантичний і прагматичний код
  • якісну версію сайту для відображення на будь-якому пристрої
  • вчасно виконаний проект (deadline закон )
  • відповідальність і уважність до деталей 
  • постійно на зв' язку
  • гнучкість в прийняті рішень
  • пунктуальність

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  • відповідальність
❝ Вірю в силу бумерангу - тому роблю завжди як хотів би, щоб зробили мені❝

Готовий приступити прямо зараз!