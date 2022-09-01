Frontend Developer
Якісний та гнучкий сайт для Вас?
-Так😎
⁃HTML5, СSS3, JS, jQery
CSS-анімації, responsive адаптив навіть, якщо у Вас тільки версія макету під PC (це не проблема)
Верстаю на основі макетів PSD, Figma, Adobe
В пакеті моїх послуг Ви отримаєте:
- семантичний і прагматичний код
- якісну версію сайту для відображення на будь-якому пристрої
- вчасно виконаний проект (deadline закон )
- відповідальність і уважність до деталей
- постійно на зв' язку
- гнучкість в прийняті рішень
- пунктуальність
- відповідальність
Готовий приступити прямо зараз!