Смольянинов Vlad-SmolyaninovVlad-Smolyaninov
25 летКазахстан/Астана
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Ретушер, Фоторедактор (Бильд-редактор).
В 21 веке никакая фотография, будто в Инстаграме, сделанная обычной девушкой, будто сделанная профессионалами для рекламы, не обходится без ретуши. Это необходимо для большего привлечения внимания к себе, или к товару. С этим я вам и помогу.
Я предоставляю такие типы услуг, как:
-Портретная ретушь.
-Beauty-ретушь.
-Рекламная ретушь.
-Ретушь ювелирных изделий.
-Цветокоррекция.
-Замена или удаление фона.
-Перекрас предметов.
Портфолио
- Ретушь10 просмотров
- Ретушь9 просмотров
- Удаление или замена фона на фотографии7 просмотров
- Удаление или замена фона на фотографии27 просмотров
- Удаление или замена фона на фотографии11 просмотров
- Цветокоррекция9 просмотров
- Цветокоррекция8 просмотров
- Цветокоррекция2 просмотра
- Цветокоррекция6 просмотров