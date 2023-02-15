Vlad-Smolyaninov

Смольянинов Vlad-Smolyaninov

 
25 летКазахстан/Астана
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Ретушер, Фоторедактор (Бильд-редактор).

В 21 веке никакая фотография, будто в Инстаграме, сделанная обычной девушкой, будто сделанная профессионалами для рекламы, не обходится без ретуши. Это необходимо для большего привлечения внимания к себе, или к товару. С этим я вам и помогу.

Я предоставляю такие типы услуг, как:

-Портретная ретушь.
-Beauty-ретушь.
-Рекламная ретушь.
-Ретушь ювелирных изделий.
-Цветокоррекция.
-Замена или удаление фона.
-Перекрас предметов.

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