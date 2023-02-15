Ретушер, Фоторедактор (Бильд-редактор).

В 21 веке никакая фотография, будто в Инстаграме, сделанная обычной девушкой, будто сделанная профессионалами для рекламы, не обходится без ретуши. Это необходимо для большего привлечения внимания к себе, или к товару. С этим я вам и помогу.



Я предоставляю такие типы услуг, как:



-Портретная ретушь.

-Beauty-ретушь.

-Рекламная ретушь.

-Ретушь ювелирных изделий.

-Цветокоррекция.

-Замена или удаление фона.

-Перекрас предметов.