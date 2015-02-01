Обработка, цветокоррекция фотографий (lightroom)

Здравствуйте, меня зовут Влад.

Занимаюсь фотографией с 2010г , свадебная и семейная фотография.

Моя специализация - обработка фотографий.

Если вы фотограф и у вас нету времени и желания обрабатывать свои снимки, то я сделаю это за вас)

Предпочтительные заказы: обработка (цветокоррекция, выравнивание горизонта, высветление/затемнение, добавление резкости)... Желательно (но не обязательно) предоставлять RAW-файлы

- Обработка фото

- Верстка фотокниг

- Восстановление старых фотографий

Мои фотографии можно посмотреть здесь vk.com/leviart_studio

Связь со мной: vk.com/vladuliss