Обработка, цветокоррекция фотографий (lightroom)
Здравствуйте, меня зовут Влад.
Занимаюсь фотографией с 2010г , свадебная и семейная фотография.
Моя специализация - обработка фотографий.
Если вы фотограф и у вас нету времени и желания обрабатывать свои снимки, то я сделаю это за вас)
Предпочтительные заказы: обработка (цветокоррекция, выравнивание горизонта, высветление/затемнение, добавление резкости)... Желательно (но не обязательно) предоставлять RAW-файлы
- Обработка фото
- Верстка фотокниг
- Восстановление старых фотографий
Мои фотографии можно посмотреть здесь vk.com/leviart_studio
Связь со мной: vk.com/vladuliss
Обработка фотографий
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