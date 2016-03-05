Разработка сайтов на Django, Drupal, WordPress, помощь с готовыми проектами.

Создание сайтов - мое хобби и работа одновременно. Всегда стремлюсь реализовать в проектах все пожелания и тонкости нужные заказчику. Стараюсь не работать с шаблонами и создавать сайт с нуля. Это дает возможность более качественно осуществлять тех.поддержку и реализовывать специфические потребности заказчика. В основе своей работы использую фреймворк Django, CMS Drupal или WordPress. Первый позволяет быстро создать сложный масштабируемый проект, Drupal и WordPress дают превосходный контроль над структурой и контентом сайта. Работаю с языками Python, PHP, JavaScript, опыт создания проектов на AngularJS, ReactJS. Помогаю с доработкой уже созданных проектов.