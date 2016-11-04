Интересует ведение страниц для VK OK FB и Instagram для медицинского центра в Челябинске. Подбор контента и рерайт(копирайт) 1-2 поста в неделю. Работа по контент-плану с нашей модерацией. Бюджет маленький. Пишите вашу ...
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$6
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Социальные сети (SMM и SMO)19 заявокЗакрыт7 лет назад
Перечень работ: Публикация материалов в социальные сети ВК ФБ ОД по следующему контент планустатьи с сайта http://praktikum74.ru 2 в неделю1 раз в 3 дня публиковать описание услуг https://praktikum74.ru/uslugi/ создать набор рекламных материалов (20-30 шт) для периодической публикации в своих ...Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Создание рекламного баннера для конкурса ВК (как образец предыдущего конкурса https://vk.com/praktikum74?w=wall-51845729_71) Небольшие пожелания к ТЗ: на самой картинке, должно быть нарисовано примерно следующее: что-то на медицинскую тематику (желательно мультяшный доктор), логотип мед центра ...Баннеры1 исполнительЗавершен8 лет назад
Отзывы фрилансеров
$6
10 баллов
8 лет назад
Отличный заказчик с интересными проектами и своевременной оплатой. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный исполнитель! Делает быстро, предлагает несколько вариантов. Рекомендую.