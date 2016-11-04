Перечень работ: Публикация материалов в социальные сети ВК ФБ ОД по следующему контент планустатьи с сайта http://praktikum74.ru 2 в неделю1 раз в 3 дня публиковать описание услуг https://praktikum74.ru/uslugi/ создать набор рекламных материалов (20-30 шт) для периодической публикации в своих ...