Vlad1m1RB

Владимир Vlad1m1RB

 
38 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$6
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Ведение страниц для медицинского центра

    Интересует ведение страниц для VK OK FB и Instagram для медицинского центра в Челябинске. Подбор контента и рерайт(копирайт) 1-2 поста в неделю. Работа по контент-плану с нашей модерацией. Бюджет маленький. Пишите вашу ...

    Социальные сети (SMM и SMO)19 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Ведение соцсетей

    Перечень работ: Публикация материалов в социальные сети ВК ФБ ОД по следующему контент планустатьи  с сайта http://praktikum74.ru 2 в неделю1 раз в 3 дня публиковать  описание услуг https://praktikum74.ru/uslugi/ создать набор рекламных материалов (20-30 шт) для периодической публикации в своих ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание рекламного баннера для конкурса

    Создание рекламного баннера для конкурса ВК (как образец предыдущего конкурса https://vk.com/praktikum74?w=wall-51845729_71) Небольшие пожелания к ТЗ:  на самой картинке, должно быть нарисовано примерно следующее:  что-то на медицинскую тематику (желательно мультяшный доктор), логотип мед центра ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

Отзывы фрилансеров

sva425
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$6
10 баллов
8 лет назад
Создание рекламного баннера для конкурса
Отличный заказчик с интересными проектами и своевременной оплатой. Рекомендую!
Отличный исполнитель! Делает быстро, предлагает несколько вариантов. Рекомендую.
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