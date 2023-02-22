VVV

Професійні навички: досвід роботи з ОС: Windows, Linux, Android; знання інтернет-безпеки; розуміння того, як працює мережа, робота з базами данних, базові знання мов програмування, швидке та ефективне усунення різних технічних проблем ПК та мережі, проектування, впровадження та технічний супровід нових IT-рішень.

Додаткові відомості: Готовність надавати технічну підтримку 24/7, можливість виконувати оновлення системи, здатність вирішувати проблеми із підключенням, навички роботи з даними, навички автоматизації, навички аналізу даних, аналітичні здібності та навички вирішення проблем, винахідливість, завзятість, креативність, почуття відповідальності, швидко освоюю нові технології.